Українські захисники вночі збили російський вертоліт Ка-52

Уночі 24 серпня Повітряні сили ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 на східному напрямку.

Черговий російський "літаючий танк" успішно приземлився



Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Facebook.

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«Близько першої ночі 24 серпня на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних Сил України демілітаризовано вертоліт Ка-52 російських окупантів», – сказано в повідомленні.