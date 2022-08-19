Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності та побажав мирного неба

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав народ України з Днем Незалежності та побажав мирного неба.

З території Білорусі вилітають ракети на нирні українські міста, тож мирне небо Україні дуже потрібно



Поздоровлення з’явилося на сайті президента.

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«Переконаний, що сьогоднішні суперечності не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн», – сказано у привітанні.

За словами Лукашенка, Білорусь і надалі продовжуватиме виступати за збереження згоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях.

Окрім мирного неба білоруський диктатор побажав українцям толерантності, мужності, сили та успіхів “у відновленні гідного життя”.

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