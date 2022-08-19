НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
09:11 24 Августа 2022 Просмотров 78   КомментариевКомментарии

Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності та побажав мирного неба

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав народ України з Днем Незалежності та побажав мирного неба.

З території Білорусі вилітають ракети на нирні українські міста, тож мирне небо Україні дуже потрібно

Поздоровлення з’явилося на сайті президента.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Переконаний, що сьогоднішні суперечності не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн», – сказано у привітанні.

За словами Лукашенка, Білорусь і надалі продовжуватиме виступати за збереження згоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях.

Окрім мирного неба білоруський диктатор побажав українцям толерантності, мужності, сили та успіхів “у відновленні гідного життя”.

Тэги: Александр Лукашенко, Олександр Лукашенко
Loading...

Новости по теме

ТОР
19.08.2022 15:23
Заради чого? Лукашенко запевнив, що білоруси не воюватимуть з Україною
ТОР
21.07.2022 17:41
Лукашенко заявив про загрозу ядерної війни в Україні
ТОР
21.07.2022 16:40
Лукашенко закликав Україну до переговорів із Росією: зараз найприйнятніші умови
blog comments powered by Disqus
ЗСУ завдали удару по мосту біля Каховської ГЕС. Відео

15:31 Україна

Під Запоріжжям вночі ЗСУ знищили великий склад боєприпасів окупантів

07:14 Україна

Вбивство Дугіної було інсценовано, – екс-заступник міністра інформполітики

20:29 Світ

У Білгородській області сталося «самозаймання» складу з боєприпасами

19:50 Світ

У Севастополі пролунало кілька вибухів

16:38 Україна

Окупанти будують плавучий міст поряд з пошкодженим Антонівським у Херсоні

10:23 Україна

Пожежа на заводі ім.Шевченка у Харкові: рятувальники розповіли подробиці

09:18 Україна

У Харкові горить завод ім. Шевченка

06:32 Україна

У Севастополі пролунали потужні вибухи: тряслися стіни і вибивало шибки

18:18 Україна

Росія влаштувала провокацію з обстрілом в Енергодарі: повідомляють про загиблого

16:38 Україна

У курортній Кирилівці окупанти відзначали день прапора РФ зі старим Харатьяном та дивною масовкою

16:17 Україна