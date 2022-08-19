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09:11 24 Августа 2022 78 Комментарии
Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності та побажав мирного неба
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав народ України з Днем Незалежності та побажав мирного неба.
З території Білорусі вилітають ракети на нирні українські міста, тож мирне небо Україні дуже потрібно
Поздоровлення з’явилося на сайті президента.
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«Переконаний, що сьогоднішні суперечності не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн», – сказано у привітанні.
За словами Лукашенка, Білорусь і надалі продовжуватиме виступати за збереження згоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях.
Окрім мирного неба білоруський диктатор побажав українцям толерантності, мужності, сили та успіхів “у відновленні гідного життя”.
Тэги: Александр Лукашенко, Олександр Лукашенко
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