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11:35 24 Августа 2022 Просмотров 98   КомментариевКомментарии

Росія вдарила ракетами відразу по кільком регіонам України

Під час повітряної тривоги у більшості областей України у деяких регіонах пролунали вибухи.

Росія вдарила ракетами по України на День Незалежностї

Так голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що по об’єктах інфраструктури Миргорода було чотири «прильоти».

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Крім того, попередньо, працювала українська ППО по ворожим ракетам в Київській, Черкаській та Сумській областях.

Наразі офіційної інформації ані щодо прильотів, ані щодо роботи ППО немає.

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