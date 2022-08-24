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11:35 24 Августа 2022 98 Комментарии
Росія вдарила ракетами відразу по кільком регіонам України
Під час повітряної тривоги у більшості областей України у деяких регіонах пролунали вибухи.
Росія вдарила ракетами по України на День Незалежностї
Так голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що по об’єктах інфраструктури Миргорода було чотири «прильоти».
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Крім того, попередньо, працювала українська ППО по ворожим ракетам в Київській, Черкаській та Сумській областях.
Наразі офіційної інформації ані щодо прильотів, ані щодо роботи ППО немає.
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