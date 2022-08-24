Росія вдарила ракетами відразу по кільком регіонам України

Під час повітряної тривоги у більшості областей України у деяких регіонах пролунали вибухи.

Росія вдарила ракетами по України на День Незалежностї



Так голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що по об’єктах інфраструктури Миргорода було чотири «прильоти».

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Крім того, попередньо, працювала українська ППО по ворожим ракетам в Київській, Черкаській та Сумській областях.

Наразі офіційної інформації ані щодо прильотів, ані щодо роботи ППО немає.