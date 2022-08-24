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12:22 24 Августа 2022 7 Комментарии
Україну накрила хвиля повідомлень про замінування
До українських правоохоронних органів стали масово надходити повідомлення про мінування різних об’єктів в різних населених пунктах.
Вибухівку шукають в кількох містах за заході України
На вокзалах та у ТЦ Львова, Мукачевого, Вінниці, Хмельницького, Рівного шукають «вибухівку».
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У Львові повідомили про мінування п’яти об’єктів: ЖД Вокзала, Автовокзала (вул. Стрийська), ТЦ «Магнус», Винниківського ринку, Краківського ринку.
У Рівному шукають бомбу на ринку Сагайдачного.
У Мукачевому також повідомили про мінування ринку.
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