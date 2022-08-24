Україну накрила хвиля повідомлень про замінування

До українських правоохоронних органів стали масово надходити повідомлення про мінування різних об’єктів в різних населених пунктах.

Вибухівку шукають в кількох містах за заході України



На вокзалах та у ТЦ Львова, Мукачевого, Вінниці, Хмельницького, Рівного шукають «вибухівку».

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У Львові повідомили про мінування п’яти об’єктів: ЖД Вокзала, Автовокзала (вул. Стрийська), ТЦ «Магнус», Винниківського ринку, Краківського ринку.

У Рівному шукають бомбу на ринку Сагайдачного.

У Мукачевому також повідомили про мінування ринку.