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13:12 24 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Бігаємо, щоб захистити тих, хто захищає нас!

Львівський Оборонний Кластер, Run Ukraine та біговий клуб ProBig ініціювали міжнародний благодійний онлайн «Пробіг до 100 тисяч бронежилетів»

Львівський Оборонний КластерRun Ukraine та біговий клуб ProBig ініціювали міжнародний благодійний онлайн «Пробіг до 100 тисяч бронежилетів«, аби зібрати кошти та реалізувати першу оперативну ціль створення ЛОК – забезпечити для сил оборони України 100 тисяч бронежилетів.

«Потреба в бронежилетах залишається. Ми прагнемо, аби якомога більше військових, медиків, працівників ДСНС, поліцейських отримали бронежилети для своєї щоденної роботи», - зазначив Максим Плєхов, Голова правління Львівського Оборонного Кластеру.

З початку повномасштабного вторгнення ЛОК вже безкоштовно забезпечив бронежилетами 80 тисяч військослужбовців.

«100% коштів від реєстраційного внеску будуть спрямовані на виготовлення бронежилетів для унаших захисників. Мета проекту важлива. І мені це дуже близьке, адже мій чоловік, до 24 лютого професійний спортсмен, олімпієць, а з 25 лютого доброволець ЗСУ і вже чотири місяці перебуває на лінії фронту. Його й побратимів захищають бронежилети від ЛОК», - розповідає Орися Демʼянюк, засновниця і головний тренер бігового клубу PROBIG.

Як винагороду, кожен учасник міжнародного «Пробігу до 100 тисяч бронежилетів» отримає унікальну пам’ятну медаль із бронесталі, із залишків після порізки листа на плити, які є основим захисним елементом бронежелетів українських військових.

«Пробіг до 100 тисяч бронежилетів» триватиме до 19 вересня. Відбуватиметься він в онлайн-форматі, тож долучитися може кожен охочий, з будь-якого куточка України чи світу. Учасник сам обирає локацію, час та комфортну дистанцію. Запрошуємо брати участь професійних бігунів та всіх, хто підтримує Україну», - прокоментувала Вікторія Веремієнко, Маркетинг директорка, партнерка Run Ukraine.

Вартість реєстрації - 890 гривень, та учасники, за бажанням, можуть задонатити більшу суму. Нагадаємо, що 100% коштів від реєстраційного внеску учасників в Пробігу будуть спрямовані на виготовлення бронежилетів для українських військових.

Організатори події запрошують реєструватись на Пробіг на сайті: https://do100.com.ua/

Довідка про ініціаторів Пробігу:

Львівський Оборонний Кластер — об’єднання спеціалістів оборонних підприємств, волонтерів та виробничих потужностей. Їх метою є забезпечення захисників України якісними та перевіреними бронежилетами.
Run Ukraine — один з найвідоміших та найбільших організаторів спортивних подій в Україні, таких як: Work.ua Kyiv Half Marathon, Wizz Air Kyiv City Marathon, Renovation Run тощо.

ProBig — біговий клуб міста Львова. Засновники Орися та Дмитро Дем’янюки — професійні спортсмени-легкоатлети, багаторазові чемпіони України та члени національної збірної команди України. З початком повномасштабної війни Дмитро пішов добровольцем в ЗСУ, Орися ж регулярно проводить благодійні спортивні ініціативи для допомоги українцям та ЗСУ.

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