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15:31 24 Августа 2022 0 Комментарии
ЗСУ завдали удару по мосту біля Каховської ГЕС. Відео
У районі Нової Каховки вдень 24 серпня пролунало кілька вибухів.
В районі Каховської ГЕС валить дим
Про це повідомили місцеві Telegram-канали та жителі у чатах та соцмережах.
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За словами людей, вибухало так сильно, що тряслися вікна та стіни.
Після вибухів у районі Каховської ГЕС у небо піднявся стовп диму.
За попередньою інформацією, завдано удару по мосту на греблі станції.
Офіційних повідомлень щодо інциденту наразі немає.
Тэги: херсон, новая каховка, Нова Каховка
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