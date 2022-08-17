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15:31 24 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЗСУ завдали удару по мосту біля Каховської ГЕС. Відео

У районі Нової Каховки вдень 24 серпня пролунало кілька вибухів.

В районі Каховської ГЕС валить дим

Про це повідомили місцеві Telegram-канали та жителі у чатах та соцмережах.

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За словами людей, вибухало так сильно, що тряслися вікна та стіни.

Після вибухів у районі Каховської ГЕС у небо піднявся стовп диму.

За попередньою інформацією, завдано удару по мосту на греблі станції.

Офіційних повідомлень щодо інциденту наразі немає.

Тэги: херсон, новая каховка, Нова Каховка
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