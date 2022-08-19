Окупанти затримали двох співробітників Запорізької АЕС за співпрацю з ЗСУ

Двох співробітників Запорізької АЕС, які нібито співпрацювали із ЗСУ, затримали російські окупанти.

На ЗАЕС окупанти знайшли нових українських агентів



Про це повідомив воєнкор-пропагандист Юрій Котенок.

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За його словами, попередніх співробітників було схоплено 17 серпня, їх звинувачують у тому, що нібито коригували українські удари по території атомної станції.

Також інформацію щодо затримання українців підтвердили у Росгвардії.

Тэги: Запорожье, Запорожская АЭС, Запоріжжя, Запорізька АЕС