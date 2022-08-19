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16:13 24 Августа 2022 39 Комментарии
Окупанти затримали двох співробітників Запорізької АЕС за співпрацю з ЗСУ
Двох співробітників Запорізької АЕС, які нібито співпрацювали із ЗСУ, затримали російські окупанти.
На ЗАЕС окупанти знайшли нових українських агентів
Про це повідомив воєнкор-пропагандист Юрій Котенок.
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За його словами, попередніх співробітників було схоплено 17 серпня, їх звинувачують у тому, що нібито коригували українські удари по території атомної станції.
Також інформацію щодо затримання українців підтвердили у Росгвардії.
Тэги: Запорожье, Запорожская АЭС, Запоріжжя, Запорізька АЕС
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