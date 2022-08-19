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Главная » Світ » Політика
19:32 24 Августа 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Путін розраховує, що взимку Європа схилить Україну до переговорів на умовах РФ

Президент Володимир Путін робить ставку на те, що ціни на енергоносії, що стрімко зростають, і їх можливий дефіцит цієї зими переконають Європу змусити Україну укласти перемир’я на умовах Росії.

Путін робить ставку на газовий шантаж

Про це пише Reuters з посиланням на джерела, наближені до Кремля.

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За їхніми словами, такий підхід є єдиним шляхом до миру, який бачить Москва, з огляду на відмову Києва вести переговори, поки Росія не залишить всю Україну.

«Ми маємо час, ми можемо почекати. Це буде важка зима для європейців. Ми зможемо побачити протести, заворушення. Деяким європейським лідерам доведеться двічі подумати про продовження підтримки України та подумати, що настав час для угоди», – сказав один із співрозмовників видання.

Тэги: Владимир Путин, Володимир Путін
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