НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
19:38 24 Августа 2022 Просмотров 78   КомментариевКомментарии

Під час обстрілу Дніпропетровщини окупанти вбили дитину

Внаслідок обстрілу російськими окупантами Синельниківського району Дніпропетровської області 24 серпня загинула дитина.

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Внаслідок ракетного обстрілу загинула 11-річна дитина. Немає виправдання російським вбивцям. Просто бракує слів», – написав він.

Тэги: днепр, Дніпро
Loading...

Новости по теме

ТОР
10.08.2022 08:01
Росіяни обстріляли вночі Нікополь і Марганець: вбито понад 20 людей
ТОР
16.07.2022 06:58
Вечірній обстріл Дніпра: є загиблі і поранені
ТОР
09.07.2022 07:18
Утром оккупанты ударили по Кривому Рогу из “Градов”
blog comments powered by Disqus
Біля берегів Італії затонула яхта російського олігарха Геннадія Айвазяна

19:58 Світ

ЗСУ завдали удару по мосту біля Каховської ГЕС. Відео

15:31 Україна

РФ нанесла груповий ракетний удар по Миргороду: подробиці

12:56 Україна

Під Запоріжжям вночі ЗСУ знищили великий склад боєприпасів окупантів

07:14 Україна

Вбивство Дугіної було інсценовано, – екс-заступник міністра інформполітики

20:29 Світ

У Білгородській області сталося «самозаймання» складу з боєприпасами

19:50 Світ

У Севастополі пролунало кілька вибухів

16:38 Україна

Зеленський пообіцяв Росії потужну відповідь за удари по українських містах на свята

14:10 Україна

Окупанти будують плавучий міст поряд з пошкодженим Антонівським у Херсоні

10:23 Україна

Пожежа на заводі ім.Шевченка у Харкові: рятувальники розповіли подробиці

09:18 Україна

У Харкові горить завод ім. Шевченка

06:32 Україна