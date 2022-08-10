Під час обстрілу Дніпропетровщини окупанти вбили дитину

Внаслідок обстрілу російськими окупантами Синельниківського району Дніпропетровської області 24 серпня загинула дитина.

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину



Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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«Внаслідок ракетного обстрілу загинула 11-річна дитина. Немає виправдання російським вбивцям. Просто бракує слів», – написав він.

Тэги: днепр, Дніпро