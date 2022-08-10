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19:38 24 Августа 2022 78 Комментарии
Під час обстрілу Дніпропетровщини окупанти вбили дитину
Внаслідок обстрілу російськими окупантами Синельниківського району Дніпропетровської області 24 серпня загинула дитина.
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
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«Внаслідок ракетного обстрілу загинула 11-річна дитина. Немає виправдання російським вбивцям. Просто бракує слів», – написав він.
Тэги: днепр, Дніпро
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