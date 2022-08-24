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19:58 24 Августа 2022 Просмотров 324   КомментариевКомментарии

Біля берегів Італії затонула яхта російського олігарха Геннадія Айвазяна

У затоці Сквіллачі приблизно за дев’ять морських миль від італійського узбережжя Катандзаро-Лідо 21 серпня затонула 40-метрова яхта «Сага».

Чотири пасажири та члени екіпажу були врятовані

Як повідомило видання La Repubblica, ймовірно, її власником є ​​російський олігарх Геннадій Айвазян.

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Судно під прапором Кайманових островів з італійською командою йшло з Галліполі до Мілаццо. Рятувальну операцію спільно провели адміністрація порту в Кротоні та румунське патрульне судно. Чотири пасажири та члени екіпажу були доставлені в порт.

Через несприятливі погодні умови і крен судна, що постійно посилювався, буксиру не вдалося доставити яхту в порт Катандзаро-Лідо. Вона затонула за дуже короткий час.

За деякими даними, яхта оцінюється у 50 мільйонів доларів.

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