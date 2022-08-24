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06:12 25 Августа 2022 Просмотров 286   КомментариевКомментарии

Внаслідок удару по залізничній станції Чаплине загинуло 22 людини, – Зеленський

Під час ракетного удару по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині 22 людини загинуло, ще близько 50 поранено.

Окупанти завдали удару по мирній залізничній станції

Про удар російських окупантів по станції повідомив президент України Володимир Зеленський на засіданні Радбезу ООН.

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«Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих може збільшитися. Так ми живемо щодня. Так Росія підготувалася до цього засідання Радбезу ООН», сказав глава держави.

У вечірньому відеозверненні Зеленський повідомив, що кількість загиблих зросла до 22 осіб.

«Чаплине – наш біль сьогодні. Станом на цю хвилину – 22 загиблих, з них п’ятеро згоріли в машині, загинув підліток, йому було 11 років, російська ракета зруйнувала його будинок”, – зазначив президент.

Він додав, що пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції тривають і пообіцяв змусити окупантів відповісти за все, що вони наробили.

Загинуло 22 людини

Загинуло 22 людини

Зруйновано будинки

Зруйновано будинки

Тэги: днепр, Дніпро
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