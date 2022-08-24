Внаслідок удару по залізничній станції Чаплине загинуло 22 людини, – Зеленський

Під час ракетного удару по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині 22 людини загинуло, ще близько 50 поранено.

Окупанти завдали удару по мирній залізничній станції



Про удар російських окупантів по станції повідомив президент України Володимир Зеленський на засіданні Радбезу ООН.

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«Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих може збільшитися. Так ми живемо щодня. Так Росія підготувалася до цього засідання Радбезу ООН», сказав глава держави.

У вечірньому відеозверненні Зеленський повідомив, що кількість загиблих зросла до 22 осіб.

«Чаплине – наш біль сьогодні. Станом на цю хвилину – 22 загиблих, з них п’ятеро згоріли в машині, загинув підліток, йому було 11 років, російська ракета зруйнувала його будинок”, – зазначив президент.

Він додав, що пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції тривають і пообіцяв змусити окупантів відповісти за все, що вони наробили.

Тэги: днепр, Дніпро