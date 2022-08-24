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06:23 25 Августа 2022 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Удар по Каховському мосту підтвердили в ОК “Південь”. Відео наслідків

Українські військові вкотре вдарили по Каховському мосту.

ЗСУ знов вдарили по Каховському мосту

Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

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Крім того, українська авіація завдала чотири   удари по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі, зокрема й по системах ППО в Новій Каховці.

Також були знищені 12 росіян, три одиниці броньованої автотехніки та склад боєприпасів.

Уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 33-го мотострілецького полку та 7-ої військової бази.

Зазначається, що остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо, тиждень тому ЗСУ вдарили по мосту на Каховській ГЕС, який росіяни встигли відновити.  Три дні тому  також повідомлялося, що ЗСУ «відкорегували пропускну спроможність Каховського мосту».

Як повідомляли Vlasti, у районі Нової Каховки вдень 24 серпня пролунало кілька вибухів.

Тэги: херсон, новая каховка, Нова Каховка
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