У Мелітополі окупанти не можуть знайти вчителів для запуску навчального року
У захопленому Мелітополі в окупантів великі проблеми із запуском нового навчального року через катастрофічну нестачу вчителів.
За інформацією джерела, близького до окупаційної влади, саме через відсутність педагогів багато шкіл просто не запустяться 1 вересня.
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І це при тому, що вчителювати залучають будь-кого, хто знайшов і здув пил зі свого диплома про педагогічну освіту.
Через кадровий голод класи переповнені. У класах старших за четвертий – від 32 до 40 дітей. У школах, які розпочнуть навчання, з’явилися класи з літерами вище за Г. Тобто Д,Е і навіть є Ж.
Проблем із кількістю парт немає, натомість є складнощі з місцем в аудиторіях. Парти ставлять так щільно, як сидіння у жадібних маршрутників. Фактично дітям доведеться вчитися мало не на головах один в одного.
Обіцяні 300 вчителів з віддалених регіонів Росії чи то поки не доїхали до Мелітополя, чи то й зовсім не приїдуть.
Як повідомляли Vlasti, у Мелітополі окупанти до 1 вересня відкриють кілька шкіл, порядки в яких, судячи з заяв керівництва, будуть близькими до тюремних.