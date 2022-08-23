У Мелітополі окупанти не можуть знайти вчителів для запуску навчального року

У захопленому Мелітополі в окупантів великі проблеми із запуском нового навчального року через катастрофічну нестачу вчителів.

Окупанти запрошують вчителювати мало не випадкових людей



За інформацією джерела, близького до окупаційної влади, саме через відсутність педагогів багато шкіл просто не запустяться 1 вересня.

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І це при тому, що вчителювати залучають будь-кого, хто знайшов і здув пил зі свого диплома про педагогічну освіту.

Через кадровий голод класи переповнені. У класах старших за четвертий – від 32 до 40 дітей. У школах, які розпочнуть навчання, з’явилися класи з літерами вище за Г. Тобто Д,Е ​​і навіть є Ж.

Проблем із кількістю парт немає, натомість є складнощі з місцем в аудиторіях. Парти ставлять так щільно, як сидіння у жадібних маршрутників. Фактично дітям доведеться вчитися мало не на головах один в одного.

Обіцяні 300 вчителів з віддалених регіонів Росії чи то поки не доїхали до Мелітополя, чи то й зовсім не приїдуть.

Як повідомляли Vlasti, у Мелітополі окупанти до 1 вересня відкриють кілька шкіл, порядки в яких, судячи з заяв керівництва, будуть близькими до тюремних.

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