Росіяни намагаються сховати військову техніку на території Запорізької АЕС, – британська розвідка
На початку березня російські війська атакували та захопили Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС), розмістивши там свою техніку.
Про це повідомили у Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.
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Супутникові знімки 21 серпня 2022 року показали, що Росія зберегла посилену військову присутність на об’єкті, а бронетранспортери розгорнуті в межах 60 метрів від реактора номер п’ять.
Російські війська, мабуть, намагалися приховати транспортні засоби, припаркувавши їх під трубами та іншими комунікаціями.
На думку британських аналітиків, Росія готова використати будь-яку українську військову активність поблизу ЗАЕС у пропагандистських цілях.
Також зазначено, що в той час, як Росія підтримує військову окупацію ЗАЕС, основними ризиками для роботи реакторів, ймовірно, залишаться збої в системах охолодження, пошкодження резервного джерела живлення або помилки працівників станції, які працюють під тиском.