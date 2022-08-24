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Главная » Україна » Суспільство
09:29 25 Августа 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Росіяни намагаються сховати військову техніку на території Запорізької АЕС, – британська розвідка

На початку березня російські війська атакували та захопили Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС), розмістивши там свою техніку.

Росіяни заперечують розміщення військової техніки на ЗАЕС

Про це повідомили у Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

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Супутникові знімки 21 серпня 2022 року показали, що Росія зберегла посилену військову присутність на об’єкті, а бронетранспортери розгорнуті в межах 60 метрів від реактора номер п’ять.

Російські війська, мабуть, намагалися приховати транспортні засоби, припаркувавши їх під трубами та іншими комунікаціями.

На думку британських аналітиків, Росія готова використати будь-яку українську військову активність поблизу ЗАЕС у пропагандистських цілях.

Супутниковий знімок АЕС від 21 серпня

Супутниковий знімок АЕС від 21 серпня

Також зазначено, що в той час, як Росія підтримує військову окупацію ЗАЕС, основними ризиками для роботи реакторів, ймовірно, залишаться збої в системах охолодження, пошкодження резервного джерела живлення або помилки працівників станції, які працюють під тиском.

Тэги: Запорожская АЭС, Запорізька АЕС
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