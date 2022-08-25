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11:12 25 Августа 2022 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

ФСБ та Генштаб РФ розпочали війну один проти одного через провали у війні – ЗМІ

Під час піврічного «ювілею» війни з Україною серед російських силовиків активізувалися пошуки винних у провалі та великих втратах.

Путін більше не довіряє Шойгу

Про це пише російське видання «Важные истории» з посиланням на свої джерела в Генштабі та ФСБ.

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Федеральна служба безпеки збирає відомості про помилки та прорахунки армії. Окрім того, ФСБ цікавлять випадки корупції серед генералів.

За словами одного з джерел у Генштабі, матеріалів зібрали на десятки гучних кримінальних справ, проте їх розгляд гальмують, щоб не впливати негативно на низький моральний дух збройних сил.

Міністр оборони Сергій Шойгу залишається на своїй посаді лише з однієї причини – президент РФ Володимир Путін не бажає у кризовий період різко змінювати голову оборонного відомства.

Але вважають, що як тільки складний період пройде, Путін може все йому пригадати.

В очікуванні «чистки» до пошуку зрадників підключилося і Головне управління розвідки Генштабу ЗС РФ. Військових цікавлять докази провалів 5-ї служби ФСБ, яка відповідає за шпигунську роботу в Україні.

ФСБ та Генштаб активно перекладають провину один на одного за помилкове інформування Путіна про ситуацію в Україні напередодні 24 лютого.

Тэги: Россия, Росія
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