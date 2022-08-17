Війна в Україні триватиме наступного року, потрібна ще зброя, – глава МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що бойові дії в Україні з великою ймовірністю продовжаться наступного року, тому восени Києву необхідно поставити додаткове озброєння

Бербок зізналася у дефіциті зброї у Німеччині



Про це повідомляє ZDF.

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За словами Бербок, Німеччина відчуває дефіцит озброєнь, що позначається на військових поставках України.

«Далі поставки озброєння з ФРН будуть непростою справою. Причина – недостатнє оснащення власних військ. На жаль, наше становище таке, що ми маємо абсолютний дефіцит власних запасів», — сказала Бербок.

За її словами, Київ вважає, що поставки мають здійснюватися якнайшвидше, проте Берлін має оцінювати ситуацію в середньостроковій перспективі.

23 серпня агентство Reuters з посиланням на джерело повідомило, що ФРН планує поставити Києву додаткові озброєння на суму понад €500 млн.

За інформацією видання, йдеться, зокрема, про три системи ППО IRIS-T, 10 броньованих ремонтно-евакуаційних машин, 20 ракетних установках, високоточних боєприпасах та системах захисту від безпілотників. Більшість поставок припаде на 2023 рік.

Тэги: новости украині, Анналена Бербок, Німеччина