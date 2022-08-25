На Херсонщині та окупованій частині Запорізької області зникла електрика
Перебої з електропостачанням спостерігаються у Херсонській області та на окупованій частині Запорізької.
Про це повідомило Інтерфакс.
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«Електрики немає в Херсоні та деяких населених пунктах області. Частково відключено водопостачання та мобільний зв’язок», – сказав співрозмовник агентства на Херсонщині.
Як уточнив агентству “глава адміністрації” Новокаховського міського округу Володимир Леонтьєв, у місті також немає електропостачання, але причини йому невідомі.
У Запорізькій області проблеми з електрикою спостерігаються, зокрема, у Мелітополі та Енергодарі.
Як повідомляли Vlasti, Енергодар Запорізької області через обстріли окупантів залишився без електро- і водопостачання.