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Главная » Україна » Інциденти
13:44 25 Августа 2022 Просмотров 93   КомментариевКомментарии

На Херсонщині та окупованій частині Запорізької області зникла електрика

Перебої з електропостачанням спостерігаються у Херсонській області та на окупованій частині Запорізької.

Про це повідомило Інтерфакс.

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«Електрики немає в Херсоні та деяких населених пунктах області. Частково відключено водопостачання та мобільний зв’язок», – сказав співрозмовник агентства на Херсонщині.

Як уточнив агентству “глава адміністрації” Новокаховського міського округу Володимир Леонтьєв, у місті також немає електропостачання, але причини йому невідомі.

У Запорізькій області проблеми з електрикою спостерігаються, зокрема, у Мелітополі та Енергодарі.

Як повідомляли Vlasti, Енергодар Запорізької області через обстріли окупантів залишився без електро- і водопостачання.

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