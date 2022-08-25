На захопленій частині Запорізької області повернулася електрика: окупанти пояснила проблему

Після відключення електроенергії майже на всій окупованій території Запорізької області електропостачання почало відновлюватись.

Як повідомило РИА Новости з посиланням на окупаційну «владу», коротке замикання в мережі після обстрілів і пожеж в Енергодарі стало причиною знеструмлення в Запорізькій області.

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Після збою на Запорізькій АЕС спрацювали системи безпеки.

Було здійснено перепідключення та енергопостачання відновлюється.

Херсонській області обіцяють відновити електрику найближчим часом.

Як повідомляли Vlasti, перебої з електропостачанням спостерігаються у Херсонській області та на окупованій частині Запорізької.