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14:32 25 Августа 2022 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

На захопленій частині Запорізької області повернулася електрика: окупанти пояснила проблему

Після відключення електроенергії майже на всій окупованій території Запорізької області електропостачання почало відновлюватись.

Як повідомило РИА Новости з посиланням на окупаційну «владу», коротке замикання в мережі після обстрілів і пожеж в Енергодарі стало причиною знеструмлення в Запорізькій області.

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Після збою на Запорізькій АЕС спрацювали системи безпеки.

Було здійснено перепідключення та енергопостачання відновлюється.

Херсонській області обіцяють відновити електрику найближчим часом.

Як повідомляли Vlasti, перебої з електропостачанням спостерігаються у Херсонській області та на окупованій частині Запорізької.

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