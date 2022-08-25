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14:32 25 Августа 2022 15 Комментарии
На захопленій частині Запорізької області повернулася електрика: окупанти пояснила проблему
Після відключення електроенергії майже на всій окупованій території Запорізької області електропостачання почало відновлюватись.
Як повідомило РИА Новости з посиланням на окупаційну «владу», коротке замикання в мережі після обстрілів і пожеж в Енергодарі стало причиною знеструмлення в Запорізькій області.
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Після збою на Запорізькій АЕС спрацювали системи безпеки.
Було здійснено перепідключення та енергопостачання відновлюється.
Херсонській області обіцяють відновити електрику найближчим часом.
Як повідомляли Vlasti, перебої з електропостачанням спостерігаються у Херсонській області та на окупованій частині Запорізької.
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