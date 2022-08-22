В ЗСУ підтвердили сьогоднішні удари по Антонівському мосту

Зранку 25 серпня українські військові завдали нових ударів по Антонівському мосту, що з’єднує Херсон із лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню.

ЗСУ завдали нових ударів по мосту 25 серпня



Про це повідомило Суспільне з посиланням на речницю оперативного командування «Південь» Наталію Гуменюк.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За її словами, для обстрілу використовували артилерію.

«ЗСУ зробили все для того, щоб окупанти не могли використовувати міст для переправлення важкої техніки і боєприпасів», — зазначила Гуменюк.

Наразі результати удару ще уточнюються, але командування вже має інформацію про те, що окупанти не можуть його ані використовувати, ані ремонтувати.

За словами Гуменюк, ремонтні бригади теж евакуйовані, усвідомлюючи, що вогневий контроль не припиняється.

Вона також наголосила, що вогневий контроль над Антонівським мостом продовжується.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, приблизно об 11:00 в районі мосту знов лунали вибухи.

Тэги: херсон, Антонівський міст, Антоновский мост