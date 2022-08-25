ЗСУ завдали ударів по ППО ворога на Херсонщині та знищили пункт зв’язку і склад боєприпасів

Українською авіацією нанесено удари по районах зосередження підрозділів та складу боєприпасів в Архангельському та Бурханівці, а також по засобах ППО ворога в Херсоні та Нововоскресенському.

ЗСУ продовжують нищити ворога на півдні



Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

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В ході виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено ураження по зосередженню ворога в Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому.

Підтверджені втрати ворога складають 20 окупантів, дві одиниці автотехніки, вузол зв’язку 98-го парашутно-десантного полку в Дудчанах та ще один склад боєприпасів в Нововоскресенському. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

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