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10:09 26 Августа 2022 194 Комментарии
ЗСУ вдарили Himars по базі окупантів у Стаханові: багато вбитих
Вночі в окупованому Стаханові, який перебуває під контролем «ЛНР», внаслідок ударів Himars було знищено розташування російських військових.
Окупанти розташовувались в готелі "Донбас"
Про це повідомив журналіст Денис Казанський.
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Він уточнив, що окупанти перебували у готелі “Донбас”.
Місцеві жителі у чатах повідомляють про велику кількість загиблих.
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