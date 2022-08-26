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Главная » Україна » Інциденти
10:09 26 Августа 2022 Просмотров 194   КомментариевКомментарии

ЗСУ вдарили Himars по базі окупантів у Стаханові: багато вбитих

Вночі в окупованому Стаханові, який перебуває під контролем «ЛНР», внаслідок ударів Himars було знищено розташування російських військових.

Окупанти розташовувались в готелі "Донбас"

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

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Він уточнив, що окупанти перебували у готелі “Донбас”.

Місцеві жителі у чатах повідомляють про велику кількість загиблих.

Кажуть, окупанти розміщувалися на верхньому поверсі

Кажуть, окупанти розміщувалися на верхньому поверсі

Місцеві обговорюють удар по готелю

Місцеві обговорюють удар по готелю

В результаті удару багато загиблих

В результаті удару багато загиблих

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