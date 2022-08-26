ЗСУ вдарили Himars по базі окупантів у Стаханові: багато вбитих

Вночі в окупованому Стаханові, який перебуває під контролем «ЛНР», внаслідок ударів Himars було знищено розташування російських військових.

Окупанти розташовувались в готелі "Донбас"



Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

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Він уточнив, що окупанти перебували у готелі “Донбас”.

Місцеві жителі у чатах повідомляють про велику кількість загиблих.