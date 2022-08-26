Шойгу заявив про уповільнення «спецоперації» через нездатність росіян наступати – британська розвідка

Заява міністра оборони РФ Сергія Шойгу про навмисне уповільнення темпів «спецоперації» є дезінформацією.

Росіяни не можуть просуватися швидше через шалений опір ЗСУ



Про це повідомили у Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

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Там нагадали, що 24 серпня 2022 року Шойгу заявив Шанхайській організації співробітництва, що Росія навмисне уповільнює темпи своєї військової кампанії в Україні, нібито керуючись необхідністю скорочення жертв серед цивільного населення.

“Це майже напевно навмисна дезінформація. Наступ Росії застопорився через погані військові дії Росії та запеклий опір України”, – зазначено у повідомленні.

За наказом Шойгу сили, які діють в Україні, неодноразово пропускали заплановані оперативні терміни.

За даними британських військових, ймовірно, що Шойгу і президент Путін звільнили щонайменше шістьох генералів за недостатньо швидке просування.