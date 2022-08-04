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11:49 26 Августа 2022 408 Комментарии
Азербайджан відновив повний контроль над стратегічним Лачинським коридором
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення повного контролю Баку над азербайджанськими населеними пунктами Лачин, Забух та Сус.
Азербайджан відновив контроль над Лачином
Про це повідомив Вісник Кавказу.
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«Сьогодні, 26 серпня ми, азербайджанці, повернулися до міста Лачин. Азербайджанська армія дислокувалася в місті Лачин. Села Забух і Сус взяті під контроль», – оголосив він.
Йдеться про контроль над Лачинським коридором – шістьма кілометрами гірської дороги, що має ключове значення для всього регіону. Ця дорога з’єднує Вірменію та Нагірний Карабах.
Тэги: Азербайджан
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