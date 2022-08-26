До бійки в центрі Відня причетні люди, зв’язані з кримінальним авторитетом Наріком – ЗМІ

25 травня біля готелю «Брістоль» у центрі Відня сталася бійка за участи чоловіків із України.

25 травня біля готелю «Брістоль» у центрі Відня сталася бійка за участи чоловіків із України. Як повідомляли австрійські ЗМІ, група чоловіків на елітних позашляховиках марок “BMW X5” та “Toyota Land Cruiser” з українськими номерами побили двох місцевих таксистів.

У сюжеті відомого австрійського журналіста Крістіана Вершютца для ORF (австрійського суспільного телебачення) з’явилися нові подробиці про цей інцидент із вихідцями з України.

Як заявив мер Дніпра Борис Філатов в інтерв’ю Крістіану Вершютцу, призвідниками бійки є охоронці шахрайських кол-центрів у Дніпрі, які займаються здирством грошей по телефону. Структуру цих колцентрів Філатов пов’язує з кримінальним авторитетом з Дніпра на прізвисько Нарік – Олександром Петровським, та його «правою рукою» Емілем Арутюняном, який зараз перебуває у Відні.

Крім цього, відомо, що колцентрами Нарік володіє спільно з опальним екс-начальником Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрієм Наумовим. Цікаво, що Наумов теж втік з України на початку війни, а згодом був затриманий у Сербії. При затриманні в нього було 600 тисяч євро, 127 тисяч доларів, два діаманти близько 2 карат кожен – і все це не було задекларовано. За сербським законодавством, за це Наумову загрожує до 12 років ув’язнення.

За словами Філатова, Нарік та Арутюнян, як і «охоронці» його т.зв. колцентрів, як і бізнес-партнер Наріка Наумов, швидше за все, перетнули кордон незаконно, оскільки виїхали з України вже після початку війни з Росією, хоч і є військовозобов’язаними.

Борис Філатов звернувся до депутата муніципальної ради Відня Домініка Неппу і передав йому дані про пов’язаних з Наріком чоловіків, які вчинили бійку біля готелю “Брістоль”. Своєю чергою, Непп передав цю інформацію до органів правосуддя та кримінальної поліції. Філатов наполягає на необхідності арешту призвідників бійки та їхньої депортації в Україну.

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