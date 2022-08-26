Ми на боці України: Байрактар відкинув можливість продажу безпілотників Росії

Турецька компанія Baykar не вважає за можливе постачати свої бойові безпілотні літальні апарати Російської федерації

Компанія Baykar підкреслила, що повністю підтримує Україну



Про це повідомив гендиректор компанії Халук Байрактар ​​в інтерв’ю ВВС.

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Він підкреслив, що в цей період вся підтримка компанії повністю на боці України, яка «зазнає дуже несправедливої, агресивної та необґрунтованої атаки».

При цьому Байрактар ​​уточнив, що будь-які угоди з РФ виключені навіть якщо вона запропонує значно більше грошей.

«Гроші не є для нас пріоритетом. Гроші та матеріальні ресурси ніколи не були метою у нашому бізнесі. З Україною наша дружба та співпраця тривають уже багато років. Тому скільки б грошей нам не пропонували, чесно кажучи, не може бути й мови про те, щоб у цій ситуації передати їм їх [Москві дрони]”, – сказав бізнесмен.

Він додав, що ніщо не здатне затьмарити співпрацю турецької компанії з Україною.

«Незалежно від того, яку суму буде запропоновано, наша позиція з цього приводу ясна», – резюмував Байрактар.