Ми на боці України: Байрактар відкинув можливість продажу безпілотників Росії
Турецька компанія Baykar не вважає за можливе постачати свої бойові безпілотні літальні апарати Російської федерації
Про це повідомив гендиректор компанії Халук Байрактар в інтерв’ю ВВС.
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Він підкреслив, що в цей період вся підтримка компанії повністю на боці України, яка «зазнає дуже несправедливої, агресивної та необґрунтованої атаки».
При цьому Байрактар уточнив, що будь-які угоди з РФ виключені навіть якщо вона запропонує значно більше грошей.
«Гроші не є для нас пріоритетом. Гроші та матеріальні ресурси ніколи не були метою у нашому бізнесі. З Україною наша дружба та співпраця тривають уже багато років. Тому скільки б грошей нам не пропонували, чесно кажучи, не може бути й мови про те, щоб у цій ситуації передати їм їх [Москві дрони]”, – сказав бізнесмен.
Він додав, що ніщо не здатне затьмарити співпрацю турецької компанії з Україною.
«Незалежно від того, яку суму буде запропоновано, наша позиція з цього приводу ясна», – резюмував Байрактар.