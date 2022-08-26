Критерии оценок онлайн-казино Украины

Эксперты выяснили, как формируется рейтинг онлайн-заведений, и какие критерии являются основными при оценивании казино Украины.

Конечно, при выборе украинских онлайн-казино следует учитывать некоторые нюансы, о которых будет упомянуто в этой статье, но все же многие критерии работают при составлении любого рейтинга. Изучить список лучших казино от портала “Рейтинг Казино” можно здесь.

Итак, при выборе онлайн-казино Украины следует обращать внимание на следующие критерии.

Украинская лицензия КРАИЛ

Гемблинг был легализован в Украине в 2020 году. С тех пор выдачей лицензий занимается комиссия по регулированию азартных игр и лотерей.

Для получения данного документа оператору следует иметь зарегистрированный наземный офис в Украине и открытый счет в банке с гарантийным вкладом. Также компания должна предоставить всем работникам официальное трудоустройство.

На данный момент лишь пятнадцать онлайн-казино имеют данную лицензию.

Качество казино

Оценить качество казино можно по нескольким пунктам. Сюда входит качество графики игр, удобная система навигации, наличие джек-потов в слоте, а также уровень RTP. Его еще называют процентом отдачи игроку. Этот уровень должен колебаться в пределах 95-98 процентов. Если у онлайн-казино есть подобный показатель, это значит, что оператор не заработает более 2-5% от средств, которые вложили игроки.

Наличие бонусов и всевозможных акций

Разумеется, подобные программы скорее работают как маркетинговый ход, но это не значит, что они не приносят никакой пользы игрокам.

Например, имея стартовый бонус, игрок может сэкономить некую часть своих средств.