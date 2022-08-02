Обов’язкова евакуація: Верещук назвала області і умови

Обов’язкову евакуацію, окрім Донеччини, планують оголосити на частині територій Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Держава безкоштовно забезпечує транспортування, проживання, харчування та медичні послуги



Про це повідомила віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону

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«Харківщина, Запоріжжя, Миколаївщина… Я не кажу про весь регіон, але деякі частини потребуватимуть обов’язкової евакуації, і ми до неї також готуємося», – сказала Верещук.

Вона також наголосила, що під час обов’язкової евакуації держава безкоштовно забезпечує транспортування, проживання, харчування та медичні послуги.

«Все, що потрібно людям, щоб пережити зиму, у них буде, і буде безкоштовно», – запевнила віцепрем’єр.

Також вона нагадала про виплати для мешканців областей, звідки проводиться евакуація.

«Якщо це обов’язкова евакуація, 2200 грн на кожну особу відразу по прибутті потяга або іншого транспортного засобу, який використовується під час евакуації. А також 2000 грн на кожну дорослу особу, 3000 грн на кожну дитину або людину з інвалідністю», – сказала Верещук.

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