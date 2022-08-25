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Главная » Україна » Інциденти
06:59 27 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Вночі окупанти нанесли потужний удар по Запоріжжю: зафіксовано 16 прильотів

Вночі 27 серпня ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю та Запорізькому району.

Зафіксовано 16 прильотів ворожих ракет

Про це повідомив голова військової адміністрації Запорізької області Олександр Старух.

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За його словами, окупанти атакували об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі міста і поблизу обласного центру.

Загалом зафіксовано 16 прильотів.

Наразі інформація щодо постраждалих відсутня, дані уточнюються.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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