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07:08 27 Августа 2022 20 Комментарии
Росіяни обстріляли ракетами центр Харкова
Вночі 27 серпня росіяни вдарили ракетами по центральній частині Харкова.
Удар припав на центр міста
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
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«Ракетний обстріл Харкова. Під ударом центральна частина міста в Основ’янському і Київському районах. Попередньо без жертв та постраждалих», – зазначив він.
Згодом Терехов показав наслідки нічних прильотів.
Постраждала історична будівля, будинок купця Адама Піотровського, яку було реставровано кілька років тому.
Також постраждала школа у центрі Харкова.
Інформації щодо жертв та постраждалих від ДСНС немає.
Тэги: Харьков, Харків
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