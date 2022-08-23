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Главная » Україна » Інциденти
07:08 27 Августа 2022 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Росіяни обстріляли ракетами центр Харкова

Вночі 27 серпня росіяни вдарили ракетами по центральній частині Харкова.

Удар припав на центр міста

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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«Ракетний обстріл Харкова. Під ударом центральна частина міста в Основ’янському і Київському районах. Попередньо без жертв та постраждалих», – зазначив він.

Згодом Терехов показав наслідки нічних прильотів.

Постраждала історична будівля, будинок купця Адама Піотровського, яку було реставровано кілька років тому.

Також постраждала школа у центрі Харкова.

Інформації щодо жертв та постраждалих від ДСНС немає.

Вирва після прильоту в ценрі Харкова

Вирва після прильоту в ценрі Харкова

Тэги: Харьков, Харків
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