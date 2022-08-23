Росіяни обстріляли ракетами центр Харкова

Вночі 27 серпня росіяни вдарили ракетами по центральній частині Харкова.

Удар припав на центр міста



Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Ракетний обстріл Харкова. Під ударом центральна частина міста в Основ’янському і Київському районах. Попередньо без жертв та постраждалих», – зазначив він.

Згодом Терехов показав наслідки нічних прильотів.

Постраждала історична будівля, будинок купця Адама Піотровського, яку було реставровано кілька років тому.

Також постраждала школа у центрі Харкова.

Інформації щодо жертв та постраждалих від ДСНС немає.

Тэги: Харьков, Харків