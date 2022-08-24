Бавовна під забороною: у Криму наказано засекречувати вибухи на військових об’єктах

Окупаційна адміністрація Криму наказує засекречувати факти вибухів на військових об’єктах

Навыть очевидны факти вибухыв будуть пояснювати "головотяпством"



Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Під час спеціальної наради заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів та військових об’єктах, що дедалі частіше стаються на території тимчасово окупованого Криму.

У випадках, якщо інформація про знищення військових об’єктів ставатиме відомою громадськості, для того щоб запобігти ще більшій паніці, окупанти розповідатимуть про халатність чи недбальство певних посадових осіб, прізвища яких вже встановлені і яких буде притягнуто до відповідальності.

У розвідці нагадали, що вже тисячі росіян намагаються терміново виїхати з території Криму. Паніка в окупантів здійнялася після серії вибухів на військових об’єктах.

Тэги: крым, Крим