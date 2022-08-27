НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
11:14 27 Августа 2022 Просмотров 50   КомментариевКомментарии

Росіяни перекидають з материка до Криму важку військову техніку

Великий ешелон з російськими танками, гаубицями і САУ помітили на залізничній станції Тамань, що біля в’їзду на Керченський міст з боку Росії.

Ешелон з ворожою технікою помітили біля Кримського мосту

Про це повідомило Крим.Реалії.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

На залізничних платформах були помічені інженерно-саперні машини, зокрема інженерна машина розгородження ІМР-1 на базі танка Т-55. Також гаубиці – 152-мм дивізійна самохідна гаубиця 2С19 «Мста-С» (за класифікацією НАТО – M1990 «Farm») та 122-мм полкова самохідна гаубиця 2С1 «Гвоздика».

Окрім цього, танки Т-72 та Т-80, бойові машини піхоти, вантажні автомобілі – у тому числі на базі ракетних тягачів.

Також в мережі з’явилося відповідне відео ешелону ворожої техніки. Кажуть, його помітили біля Кримського мосту.

Тэги: крым, Крим
Loading...

Новости по теме

ТОР
27.08.2022 10:55
Бавовна під забороною: у Криму наказано засекречувати вибухи на військових об’єктах
ТОР
24.08.2022 13:48
Туреччина заявила, що Росія має повернути Крим Україні
ТОР
23.08.2022 16:38
У Севастополі пролунало кілька вибухів
blog comments powered by Disqus
З’явилося супутникове фото Антонівського мосту після останніх ударів ЗСУ

11:48 Україна

Шматки тіл і техніки: з’явилося відео наслідків удару ЗСУ по Каховському мосту

18:14 Україна

У Запоріжжі пролунали вибухи: у небі помітили авіацію

14:36 Україна

Азербайджан відновив повний контроль над стратегічним Лачинським коридором

11:49 Світ

Викладачка київського університету координувала мережу російських агентів в столиці

09:38 Україна

Російський танкер налетів на катер з людьми біля берегів Туреччини

06:06 Світ

Байден зателефонував Зеленському: що сталося

20:11 Світ

В Росії заявили про можливу зміну характеру і цілей “спецоперації” в Україні

19:27 Світ

Гра в кішки-мишки: Кім Чен Ин побудував вісім особняків для захисту від замаху

19:05 Світ

Лісові пожежі підбираються до Москви: глава МНС РФ звинуватив диверсантів

15:48 Світ