Росіяни перекидають з материка до Криму важку військову техніку

Великий ешелон з російськими танками, гаубицями і САУ помітили на залізничній станції Тамань, що біля в’їзду на Керченський міст з боку Росії.

Ешелон з ворожою технікою помітили біля Кримського мосту



Про це повідомило Крим.Реалії.

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На залізничних платформах були помічені інженерно-саперні машини, зокрема інженерна машина розгородження ІМР-1 на базі танка Т-55. Також гаубиці – 152-мм дивізійна самохідна гаубиця 2С19 «Мста-С» (за класифікацією НАТО – M1990 «Farm») та 122-мм полкова самохідна гаубиця 2С1 «Гвоздика».

Окрім цього, танки Т-72 та Т-80, бойові машини піхоти, вантажні автомобілі – у тому числі на базі ракетних тягачів.

Також в мережі з’явилося відповідне відео ешелону ворожої техніки. Кажуть, його помітили біля Кримського мосту.

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Тэги: крым, Крим