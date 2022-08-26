З’явилося супутникове фото Антонівського мосту після останніх ударів ЗСУ

У мережі показали супутникове фото Антонівського мосту після останніх ударів ЗСУ.

ЗСУ вчергове вдарили по Антонівському мосту



Знімок від компанії Planet Labs опублікував OSINT-дослідник Тім Ерхарт.

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Супутниковий знімок зроблено 26 серпня о 15:00 – приблизно за годину після того, як ЗСУ завдали чергового удару по мосту.

Ерхарт зауважив, що секція мосту не зруйнована, але видно, як пошкоджене полотно. На мосту справді немає транспорту, що свідчить про те, що його не використовують.

Але причал понтонної переправи поруч із мостом цілий. Окупанти досі його використовують у своїх цілях.

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