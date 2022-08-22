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Главная » Україна » Інциденти
12:30 27 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

СБУ затримала російського агента, який «наводив» ракетні удари по школах Миколаєва

Служба безпеки України затримала російського агента, який «наводив» ракетні удари по школах Миколаєва.

СБУ затримала російського агента

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Зловмисник надавав ворогу точні координати освітніх закладів міста для так званих «залякувальних» ракетних обстрілів, а також збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України на півдні.

Встановлено, що за його «наводкою» у Миколаєві зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів військової інфраструктури та завдано нищівного удару по двох школах.

Кіберфахівці СБУ встановили, що затриманого завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ після початку вторгнення.

Зловмисника завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ

Зловмисника завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ

Чоловік був активним учасником дискусій у Телеграм-каналах антидержавного спрямування, де не приховував своїх проросійських поглядів і відверто просував російські наративи.

Під час обшуку правоохоронці виявили мобільний телефон, який чоловік використовував для комунікації з російським координатором.

Зловмисник надавав ворогу точні координати освітніх закладів міста

Зловмисник надавав ворогу точні координати освітніх закладів міста

Агент також збирав розвіддані про дислокацію ЗСУ

Агент також збирав розвіддані про дислокацію ЗСУ

Тэги: Николаев, Миколаїв
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