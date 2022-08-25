У Москві підпалили авто заступника начальника управління Генштабу ЗС РФ

Автомобіль BMW X6 заступник начальника управління Генштабу ЗС РФ Євгена Секретарьова раптово спалахнув у дворі будинку на Ленінградському шосе.

Найбільше постраждала задня частина авто



Про це повідомив Telegram-канал Baza.

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Найбільше постраждала задня частина авто – багажник повністю вигорів.

Секретарьов працює у 8-му управлінні Генштабу та відповідає за військову цензуру: співробітники стежать, щоб у ЗМІ не з’являлася “неправильна” інформація про російську армію.

Пізніше повідомили, що силовики затримали жінку, яка нібито підпалила. За даними джерел видання, вона заявила, що проти «спеціальної військової операції».

Жінка облила бензином багажник автомобіля та підпалила.

Тэги: Россия, Росія