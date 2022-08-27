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09:45 28 Августа 2022 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

Гауляйтери Криму та керівники ФСБ вивезли свої родини з півострова

«Прем’єр» окупованого Криму Сергій Аксьонов і «спікер парламенту» Володимир Константинов вивезли свої родини з півострова.

У росіян в Криму почалися панічні настрої

Про це заявив народний депутат України Мустафа Джемілєв в інтерв’ю для проекту «Крим.Реалії».

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За його словами, цю інформацію він отримав від власних джерел у Криму.

Також своїх близьких вивезли с півострова працівники ФСБ.

«Настрої, різні, звісно. Паніка – ви самі бачили величезні потоки машин у бік Росії. Мені сказали, що Аксьонов та Костянтинов вивезли свої сім’ї. Співробітники ФСБ також вивезли своїх людей. Це гарна ознака», – сказав Джемілєв.

Він пов’язав рішення окупантів з частими вибухами, що останнім часом трапляються на російських військових базах.

«Навіть якщо розгорнуться військові дії, не можна уявити, щоб Україна діяла так, як Росія. Якщо наші почнуть стріляти по мирних об’єктах, їх просто з’їдять тут – наші закони цього не дозволяють. А в Росії все можна. Тому, коли в Криму висловлюють занепокоєння, що буде, я кажу: «Ми не росіяни. Тримайтеся подалі від військових баз», – пояснив Джемілєв.

Водночас він додав, що кримські татари зберігають спокій та радіють.

«А кримські татари ходять один до одного у гості та п’ють köz-aydın qavesı – «каву з нагоди сприятливої ​​звістки». Ну, а в тих, хто телефонує мені, такий настрій: «Слава богу, нарешті», – підсумував він.

Тэги: крым, Крим
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