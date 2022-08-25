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13:24 28 Августа 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

ЗСУ завдали ракетного удару по об’єктах окупантів у Новій Каховці

У Новій Каховці пролунали вибухи у районі ГЕС, а також заводу “Сокіл”.

У Новій Каховці сьогодні гучно і димно

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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Відомо, що біля ГЕС розташовувалась велика база російських військових.

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, там після прильотів почалася сильна пожежа.

Крім того, очевидці повідомили про приліт п’яти ракет на завод «Сокіл», де також знаходилися окупанти.

Стовп диму з завода Сокіл

Стовп диму з завода Сокіл

Тэги: новая каховка, Нова Каховка
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ЗСУ завдали ракетного удару по об’єктах окупантів у Новій Каховці

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