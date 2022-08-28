У Криму неподалік Алупки та Семеїзу прогриміли вибухи: почалась пожежа

У Криму неподалік Алупки та Семеїзу було чути вибухи, після чого нібито загорівся ліс.

В Криму знов сезон бавовни



Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Також там уточнюють, що ймовірно працювала система ППО.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За інформацією підтвердив Telegram-каналу «Крымский ветер» російська ППО стріляла з району Оползнєвого, вибухів було кілька.

“Імовірно, невідома ціль була в районі Алупки – Сімеїзу. Також, за неперевіреною інформацією, горить стара обсерваторія біля гори Кішка у Сімеїзі”, – сказано у повідомленні.

Офіційних коментарів від Міноборони Росії або російської влади Криму наразі немає.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Тэги: крым, Крим