Наталію Вовк, яку Росія називає вбивцею Дарії Дугіної, знайдено мертвою в Австрії – ЗМІ

Українка Наталія Вовк, яку Росія звинувачує у вбивстві Дарії Дугіної, нібито знайдена мертвою на території Австрії.

Наталію Вовк нібито знайдено мертвою



Про це повідомило місцеве видання Exxpress без посилання на офіційні джерела.

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«Вночі її знайшли мертвою в орендованій квартирі. З 17 ножовими пораненнями на тілі та листком паперу в руці», – цитує видання повідомлення, яке, за його даними, поширюється в Telegram.

Про долю дочки Вовк, яка виїхала з матір’ю із Росії через Естонію на Захід, нічого не повідомляється.

Жодної офіційної інформації щодо цього немає. Де сталося ймовірне вбивство газета також не повідомляє.

Тэги: Россия, австрия, Росія, Австрія