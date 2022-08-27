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15:53 28 Августа 2022 6 Комментарии
Наталію Вовк, яку Росія називає вбивцею Дарії Дугіної, знайдено мертвою в Австрії – ЗМІ
Українка Наталія Вовк, яку Росія звинувачує у вбивстві Дарії Дугіної, нібито знайдена мертвою на території Австрії.
Наталію Вовк нібито знайдено мертвою
Про це повідомило місцеве видання Exxpress без посилання на офіційні джерела.
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«Вночі її знайшли мертвою в орендованій квартирі. З 17 ножовими пораненнями на тілі та листком паперу в руці», – цитує видання повідомлення, яке, за його даними, поширюється в Telegram.
Про долю дочки Вовк, яка виїхала з матір’ю із Росії через Естонію на Захід, нічого не повідомляється.
Жодної офіційної інформації щодо цього немає. Де сталося ймовірне вбивство газета також не повідомляє.
Тэги: Россия, австрия, Росія, Австрія
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