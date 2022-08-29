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06:14 29 Августа 2022 Просмотров 405   КомментариевКомментарии

На Херсонщині вбили екснардепа-колаборанта Олексія Ковальова

На окупованій частині Херсонської області вбили колаборанта, колишнього нардепа Олексія Ковальова.

Ковальов пережив перший замах у червні

Спочатку про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

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Херсонське видання «Мост» також написало про ймовірний другий замах на Ковальова з посиланням на один з проросійських Telegram-каналів Херсона, який майже одразу видалив допис, потім знов його опублікував і знову видалив.

Також є інформація, що Ковальов замах не пережив і загинув. Це опосередковано підтвердили декілька джерел видання в правоохоронних органах.

Щоправда, джерела обережні із своїми розповідями. Адже є вірогідність інсценування.

Один зі співбесідників видання повідомив, що Ковальов нібито отримав два вогнепальних поранення – в живіт і голову.

За словами місцевих мешканців, біля будинку Ковальова у Голій Пристані бачили багато озброєних російських військових. Хоча росіяни повідомляли, що замах нібито відбувся у Херсоні.

Тэги: херсон
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