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06:43 29 Августа 2022 Просмотров 342   КомментариевКомментарии

Вибухова ніч на Херсонщині: ЗСУ вдарили по мостах, складах та базах окупантів

З початком доби 29 серпня на Херсонщині почали гриміти вибухи в місцях скупчення окупантів та їхніх складах.

Ця ніч на Херсонщині була яскравою та гучною

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухало в районі Нової Каховки, ближче до ГЕС. Там працювала ППО росіян, але були й прильоти. Ймовірно, дісталося й мосту на греблі ГЕС.

У Херсоні було завдано удару по військовій частині, яка знаходилася на вул. Паровозній. За словами очевидців, там є прильоти прямо по будівлі, де розташовувалися окупанти.

Рано-вранці до місця під’їхали російські військові, щоб розбирати завали та шукати тіла.

Крім того, вночі були вибухи в Антонівці (ймовірно, був удар по Антонівському мосту), а також в Олешках, що під Херсоном.

Тэги: херсон
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