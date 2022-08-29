Вибухова ніч на Херсонщині: ЗСУ вдарили по мостах, складах та базах окупантів
З початком доби 29 серпня на Херсонщині почали гриміти вибухи в місцях скупчення окупантів та їхніх складах.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Вибухало в районі Нової Каховки, ближче до ГЕС. Там працювала ППО росіян, але були й прильоти. Ймовірно, дісталося й мосту на греблі ГЕС.
У Херсоні було завдано удару по військовій частині, яка знаходилася на вул. Паровозній. За словами очевидців, там є прильоти прямо по будівлі, де розташовувалися окупанти.
Рано-вранці до місця під’їхали російські військові, щоб розбирати завали та шукати тіла.
Крім того, вночі були вибухи в Антонівці (ймовірно, був удар по Антонівському мосту), а також в Олешках, що під Херсоном.