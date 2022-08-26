Росія намагається зашкодити місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС за тактикою Ірану

Росія почала впроваджувати стратегії, подібні до тих, які використовував Іран, намагаючись маніпулювати та затримати місію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС.

Росіяни намагаються відтермінувати візит місії МАГАТЕ на ЗАЕС



Про це повідомили в Інституті з вивчення війни (ISW).

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27 серпня газета New York Times повідомила, що МАГАТЕ зібрало місію у складі голови агентства Рафаеля Маріано Гроссі та 13 експертів із «переважно нейтральних країн» для відвідування Запорізької АЕС наступного тижня для спостереження.

Зокрема, зі списку виключені Сполучені Штати та Велика Британія, які Росія вважає несправедливо упередженими. МАГАТЕ заявило, що продовжує активні консультації щодо майбутньої місії.

Українські офіційні джерела повідомили, що російський спецназ катує працівників Запорізької АЕС, щоб вони не розповіли про порушення безпеки інспекторам МАГАТЕ. Крім того, російська влада намагається обмежити присутність українських співробітників на станції та почала збір підписи жителів Енергодару з вимогою припинити нібито українські обстріли, щоб надати їх інспекторам.

Маніпулювання національністю інспекторів і нападки на «справедливість» інспекцій МАГАТЕ — це тактика, яку Іран давно використовує, щоб створити перешкоди інспекціям МАГАТЕ.

Тэги: Запорожская АЭС, Запорізька АЕС