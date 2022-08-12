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07:59 29 Августа 2022 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Місія МАГАТЕ вирушила на Запорізьку АЕС, незважаючи на опір Росії.

Місія МАГАТЕ вирушила на Запорізьку АЕС і буде на місці вже цього тижня.

Місія МАГАТЕ вже вирушила на Запорізьку АЕС

Про це повідомив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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За його словами завдання місії – забезпечити безпеку найбільшого ядерного об’єкта Європи.

«Пишаюся тим, що очолив цю місію», – написав Гросії.

Він також опублікував фото учасників делегації, яка незабаром прибуде до Запорізької АЕС.

Як повідомляли Vlasti, Росія почала впроваджувати стратегії, подібні до тих, які використовував Іран, намагаючись маніпулювати та затримати місію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС.

Тэги: Запорожская АЭС, Запорізька FTC
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