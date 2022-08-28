Після вибухів під Севастополем спалахнула пожежа на колишній військовій частині

Після вибухів у районі мису Фіолент під Севастополем на території покинутої військової частини виникла пожежа.

В Криму - чергове "головотяпство"



Про це повідомив губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

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«Отримав оперативне повідомлення, що в СНТ Мусон горить одноповерхова дерев’яна будівля площею 150 м2, на території покинутої військової частини», – написав він у Telegram.

СНТ – це садове некомерційне товариство,

Тобто, за словами Розвожаєва виходить, що покинута військова частина знаходиться на території дачного кооперативу, що дещо незвично.

Губернатор підкреслив, що пожежа жодним чином не пов’язана з роботою ППО, про що він повідомляв раніше.

«На місці працюють пожежники, у причинах займання розберуться», – пообіцяв Развожаєв.

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Тэги: крым, Крим