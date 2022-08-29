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Главная » Україна » Суспільство
10:09 29 Августа 2022 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

У окупантів проблеми з керуванням військами через масові знищення пунктів управління рівнів армій і полків

У російських військових виникла проблема з керуванням своїми підрозділами через точні удари ЗСУ по командних центрах.

Гуменюк розповіла про дистанційний вплив ЗСУ на окупантів

Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі одного з телеканалів.

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За її словами, дистанційна присутність ЗСУ суттєво координує  діяльність окупаційних військ.

“Наші артилерійські удари створюють для них таку обстановку, що вони не можуть керувати своїми підрозділами. Оскільки уражено командно-спостережні і пункти управління, їх досить багато, і це пункти рівня цілих армій, полків», – розповіла Гуменюк.

Також вона додала, що продовжується робота по знищенню осередків живої сили ворога, техніки і озброєння. І ці результати досить переконливі.

“Нами вражено декілька об’єктів ворожої протиповітряної оборони. І завдяки цьому Миколаїв, наприклад, цієї ночі спав спокійніше. Тому що установку С-300, якою вони постійно тероризували місто, було уражено», – пояснила речниця.

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