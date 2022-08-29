ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів на Херсонщині: ворог тікає зі своїх позицій

В напрямку Херсона українські військові вибили зі своїх позицій бойовиків “ДНР”, а російські десантники вимушені були втекти з поля бою.

Про це повідомило оперативне угрупування «Каховка«.

«109 полк «ДНР» відійшов зі своїх позицій в Херсонській області, російські десантники, що були їх підтримкою втекли з поля бою», – йдеться в повідомленні.

Також в мережі з’явилося відео російського військового, який зізнається, що українські військові прорвали першу лінію оборони.

Крім того, журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що Наталія Гуменюк, начальник об’єднаного координаційного пресцентра сил оборони півдня України, щойно підтвердила йому, що українські військові змусили 109 полк «НМ ДНР» відійти зі своїх позицій.