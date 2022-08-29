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13:13 29 Августа 2022 Просмотров 63   КомментариевКомментарии

ЗСУ нанесли потужні удари по базам і складам окупантів на Херсонщині: що відомо

З ранку на Херсонщині ЗСУ завдали кілька потужних ударів по базам і складам окупантів.

На Херсонщині дуже гучно і димно

За інформацією кількох джерел наразі підтверджено наступне:

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

  • Берислав. Влучання в машзавод, там де базувалися російські військові.

  • Удар по місцю базування окупантів біля Маячанського переїзду в районі Північно- Кримського каналу.

  • Влучання в переправу у Львове (Бериславський район). Знищена техніка і жива сила ворога.

  • Гаврилівка, Бериславський район. Знищено склад з боєприпасами росіян.

Як повідомляли Vlasti, в напрямку Херсона українські військові вибили зі своїх позицій бойовиків “ДНР”, а російські десантники вимушені були втекти з поля бою.

Тэги: херсон
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