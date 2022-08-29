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13:13 29 Августа 2022 63 Комментарии
ЗСУ нанесли потужні удари по базам і складам окупантів на Херсонщині: що відомо
З ранку на Херсонщині ЗСУ завдали кілька потужних ударів по базам і складам окупантів.
На Херсонщині дуже гучно і димно
За інформацією кількох джерел наразі підтверджено наступне:
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Берислав. Влучання в машзавод, там де базувалися російські військові.
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Удар по місцю базування окупантів біля Маячанського переїзду в районі Північно- Кримського каналу.
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Влучання в переправу у Львове (Бериславський район). Знищена техніка і жива сила ворога.
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Гаврилівка, Бериславський район. Знищено склад з боєприпасами росіян.
Як повідомляли Vlasti, в напрямку Херсона українські військові вибили зі своїх позицій бойовиків “ДНР”, а російські десантники вимушені були втекти з поля бою.
Тэги: херсон
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