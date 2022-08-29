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16:17 29 Августа 2022 0 Комментарии
Окупанти обстріляли центр Миколаєва: є загиблі
Російські війська потужно обстріляли центр Миколаїв, били по житлових будинках, тож є загиблі.
Окупанти потужно обстріляли центр Миколаєва
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
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«Щільно обстрілюють центр міста. Є ще виходи ракет. Не виходимо зі сховищ. Але все одно на душі радісно. Віримо ЗСУ!», – написав він у Telegram-каналі.
Згодом Кім додав, що внаслідок обстрілів Миколаєва є загиблі.
За його словами, окупанти обстріляли житлові будинки.
Тэги: Николаев, Миколаєв
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