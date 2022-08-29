Окупанти обстріляли центр Миколаєва: є загиблі

Російські війська потужно обстріляли центр Миколаїв, били по житлових будинках, тож є загиблі.

Окупанти потужно обстріляли центр Миколаєва



Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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«Щільно обстрілюють центр міста. Є ще виходи ракет. Не виходимо зі сховищ. Але все одно на душі радісно. Віримо ЗСУ!», – написав він у Telegram-каналі.

Згодом Кім додав, що внаслідок обстрілів Миколаєва є загиблі.

За його словами, окупанти обстріляли житлові будинки.

Тэги: Николаев, Миколаєв