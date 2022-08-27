Вночі росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя

Вночі 30 серпня окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, в місті пролунало кілька потужних вибухів.

Ракети влучили по околицям одного з районів міста



Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

“За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі не зафіксовано значних руйнувань на об’єктах інфраструктури”, – написав він у Telegram.

За словами секретаря міськради Анатолія Куртєва, зафіксовано ворожі удари по околицям одного з районів міста.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя