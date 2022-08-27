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06:05 30 Августа 2022 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Вночі росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя

Вночі 30 серпня окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, в місті пролунало кілька потужних вибухів.

Ракети влучили по околицям одного з районів міста

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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“За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі не зафіксовано значних руйнувань на об’єктах інфраструктури”, – написав він у Telegram.

За словами секретаря міськради Анатолія Куртєва, зафіксовано ворожі удари по околицям одного з районів міста.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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