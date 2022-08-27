27.08.2022 06:59
Главная » Україна » Інциденти
06:05 30 Августа 2022 18 Комментарии
Вночі росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя
Вночі 30 серпня окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, в місті пролунало кілька потужних вибухів.
Ракети влучили по околицям одного з районів міста
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
“За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі не зафіксовано значних руйнувань на об’єктах інфраструктури”, – написав він у Telegram.
За словами секретаря міськради Анатолія Куртєва, зафіксовано ворожі удари по околицям одного з районів міста.
Тэги: Запорожье, Запоріжжя
Loading...