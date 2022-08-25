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Главная » Україна » Інциденти
06:19 30 Августа 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

На свiтанку ЗСУ знов вдарили по Антонівському мосту

На світанку 30 серпня ЗСУ завдали нового удару по Антонівському мосту в Херсоні.

Над Антонівським мостом знов димно

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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За попередньою інформацією, ППО окупантів намагалася збити ракети, але не дуже вдало.

На місці прильоту піднімається великий стовп густого диму.

Тэги: херсон, Антонівський міст, Антоновский мост
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