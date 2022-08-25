На свiтанку ЗСУ знов вдарили по Антонівському мосту

На світанку 30 серпня ЗСУ завдали нового удару по Антонівському мосту в Херсоні.

Над Антонівським мостом знов димно



Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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За попередньою інформацією, ППО окупантів намагалася збити ракети, але не дуже вдало.

На місці прильоту піднімається великий стовп густого диму.

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Тэги: херсон, Антонівський міст, Антоновский мост