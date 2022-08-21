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06:54 30 Августа 2022 Просмотров 173   КомментариевКомментарии

У російському Бєлгороді близько опівночі пролунали вибухи

У російському Бєлгороді близько 23:30 пролунало два потужні вибухи в районі місцевого аеропорту.

Ніч у Белгороді видалася метушливою

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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Також у мережі з’явилося відео, де видно, що летить ракета, після приземлення якої – яскравий спалах.

У місцевих пабликах розгорілася спекотна дискусія з приводу того, що сталося. Користувачі на стадії заперечення доводили, що “це працюють наші хлопці”, а відео змонтовано задом наперед – мовляв, це відліт, а не приліт. Тверезіші громадяни закликали своїх земляків прийняти очевидне і лаяли російську ППО.

Крім того, в мережі з’явилося відео величезної черги на білгородському вокзалі. У соцмережах пояснили, що жителі міста, налякані вибухами, вирішили тимчасово переміститися у безпечніше місце. У той же час інша частина громадян пояснювала стовпотворіння тим, що на вокзалі чомусь відкрили лише один прохід на перон.

Тэги: белгород, Бєлгород
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